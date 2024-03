City enfrenta Copenhague na Champions antes de encarar um mês decisivo

Além disso, os 'Citizens' chegam com o vento a seu favor, depois de acumular 19 jogos consecutivos sem derrota, uma sequência enriquecida pela virada no domingo no clássico contra o Manchester United (3-1), seu vizinho e velho rival.

A confiança é ainda maior em sua casa, o Etihad Stadium, uma fortaleza inexpugnável desde novembro de 2022.

Nesta reta final, "estamos prontos para atacar", alertou recentemente o atacante Erling Haaland.

- Ataque brilhante -

O norueguês foi alvo de chacota devido a um erro inexplicável num gol vazio no domingo, jogo em que tocou na bola apenas 15 vezes... sem que isso o impedisse de marcar o terceiro e último gol do jogo contra os 'Red Devils'.

"Se você olhar o jogo do ponto de vista puramente tático, o objetivo é que o atacante se envolva mais na construção do jogo, que toque mais na bola e crie chances para seus companheiros. Mas nesta equipe ele não precisa fazer isso. Ele tem [Kevin] De Bruyne, [Phil] Foden, Bernardo [Silva] e Rodri, que podem dar passes para ele", analisou Micah Richards, ex-zagueiro do City e atual comentarista da Sky Sports.