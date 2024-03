Começa o julgamento de pai de adolescente autor de ataque a tiros nos EUA

O julgamento de um pai acusado de homicídio culposo por um ataque a tiros em massa perpetrado por seu filho adolescente em uma escola no Michigan, nos Estados Unidos, começou nesta terça-feira (5) com a seleção do júri que ouvirá o caso.

James Crumbley, de 47 anos, e sua esposa Jennifer, de 45, são os primeiros pais de um atirador a enfrentarem acusações de homicídio culposo nos tribunais americanos.

Seu filho Ethan, de 17, foi condenado à prisão perpétua pelo ataque, em 30 de novembro de 2021, na escola secundária de Oxford, nos arredores de Detroit, no qual quatro alunos entre 14 e 17 anos foram mortos e outros seis, além de um professor, ficaram feridos.