Conheça os dez indicados ao Oscar de Melhor Filme

Será que o filme conseguirá ser o terceiro vencedor da Palma de Ouro a conquistar o reconhecimento da Academia de Melhor Filme?

- "Barbie" -

Com a indicação de "Barbie" para Melhor Filme, foi o Oscar quem ganhou.

A sátira de Greta Gerwig sobre a boneca mais famosa do mundo atraiu milhões de espectadores vestidos de rosa ao cinema e se tornou o filme de maior bilheteria do ano, com quase 1,4 bilhão de dólares (6,9 bilhões de reais) em bilheteria.

Nenhum filme, nem mesmo seu rival "Oppenheimer", dominou o debate como "Barbie", que também aparece com destaque nos anúncios promocionais da cerimônia de gala do Oscar.

Mas o desprezo por sua diretora e pela protagonista Margot Robbie, que não foram indicados em suas respectivas categorias, sugere que o filme não é fácil para os votantes além das categorias de Melhor Figurino e Melhor Canção.