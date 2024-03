EUA incentiva Coreia do Norte a permitir entrada de mais estrangeiros

"Também encorajamos a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial do país] a abrir mais suas fronteiras, em particular para permitir a cooperação humanitária", acrescentou a alta funcionária.

Pak assinalou que grupos humanitários tinham "gente realmente boa" trabalhando na Coreia do Norte e que não estão vinculados à política.

"Queremos ter garantias de que as crianças estejam vacinadas, de que os sistemas de saúde estejam em ordem", acrescentou.

As tensões seguem altas com a Coreia do Norte, que realizou uma série de testes de mísseis e rechaçou a proposta de diálogo do governo do presidente americano Joe Biden.

Mais cedo nesta terça-feira, a Coreia do Norte disse que os Estados Unidos e a Coreia do Sul pagariam um "alto preço" pelos exercícios militares de grande escala que iniciam esta semana.

Pak reiterou que os Estados Unidos não têm intenções hostis para com o país de Kim Jong Un, que também realizou testes nucleares.