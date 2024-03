EUA segue considerando Venezuela uma ameaça à segurança nacional

Washington não reconhece a reeleição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em 2018, por considerá-la fraudulenta.

A Venezuela se encontra sob sanções americanas, algumas das quais foram levantadas no fim do ano passado em um gesto de boa vontade, após um acordo fechado em outubro com a oposição, que fixou as eleições presidenciais para o segundo semestre de 2024.

O levantamento da inabilitação de todos os candidatos às eleições era outra das exigências do acordo de outubro, e o governo Biden acusa Maduro de não tê-la cumprido.

erl/atm/lb/am

© Agence France-Presse