Ex-presidente de Honduras depõe em NY em julgamento por tráfico de drogas

Três generais do Exército foram apresentados pela defesa como testemunhas. Dois deles enfrentam potenciais problemas com a justiça militar em Honduras, depois que o Estado-Maior declarou, na segunda-feira, que haviam saído "ilegalmente" do país sem autorização das autoridades competentes.

A defesa do ex-presidente, liderada pelo advogado Raymond Colon, se baseia nas leis e medidas adotadas durante seus dois mandatos (2014-2022) para combater o narcotráfico e o crime organizado no país centro-americano, afetado pela violência, corrupção e o poder do tráfico.

Além disso, lembrou que as primeiras extradições de acusados de tráfico de drogas ocorreram a partir de 2014, embora o tratado de extradição tenha sido reativado dois anos antes, durante o governo de Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014).

Desde então, segundo Hernández e sua defesa, Honduras extraditou 24 pessoas. Outros pedidos ainda estavam pendentes, pois os três acusados estavam em local desconhecido.

Eles apontaram ainda que as primeiras grandes apreensões de drogas também ocorreram durante seu governo.

Assim que a defesa concluir o interrogatório, será a vez da promotoria, possivelmente ainda nesta terça-feira.