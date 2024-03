Injeções de clareamento de pele causam problemas de saúde e golpes na África

A administradora de uma loja online localizada em Abidjan, contatada por telefone e que pediu anonimato, afirma vender "produtos importados" do sudeste asiático, da Itália e da Suíça.

Em sua opinião, os líquidos são "de boa qualidade" porque "são medicamentos".

Na realidade, sua composição não tem nenhuma fiscalização, assim como seu método de fabricação. Se fossem medicamentos, seu desvio poderia ter consequências graves.

"Devido aos seus efeitos colaterais, presume-se que sejam corticosteroides", explica Sarah Kourouma, dermatologista do hospital de Treichville, em Abidjan.

Esses potentes anti-inflamatórios geram "despigmentação da pele quando usados por muito tempo e em altas doses", mas também podem causar diabetes e hipertensão, explica.

- Riscos para a saúde -

As mulheres com melhores condições financeiras recorrem a injeções à base de glutationa, um antioxidante natural prescrito para pacientes com câncer ou Parkinson, observa Grace Nkoro, dermatologista do hospital ginecológico-obstétrico de Yaoundé, no Camarões.