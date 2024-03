Irã executou 834 pessoas no ano passado, o maior número desde 2015

O Irã executou um total de 834 pessoas no ano passado, o número mais elevado desde 2015, quando o uso da pena capital teve um aumento no país, informaram duas organizações de Direitos Humanos nesta terça-feira (5).

O número de execuções, por enforcamento no país, subiu 43% em comparação com o ano anterior.

Foi a segunda vez em duas décadas em que ocorreram mais de 800 execuções em um ano, após as 972 registradas em 2015, informaram em um comunicado conjunto a 'Iran Human Rights' (IHR), com sede na Noruega, e a Juntos Contra a Pena de Morte (ECPM em francês), com sede em Paris.