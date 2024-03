Israel diz que permitirá acesso a Esplanada das Mesquitas durante ramadã

"Faremos tudo o que for possível para garantir a liberdade de culto no Monte do Templo e permitir que os muçulmanos celebrem [o ramadã], levando em conta as exigências de segurança", declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no início de uma reunião dedicada ao ramadã.

A Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo, é o terceiro lugar sagrado do islã e o mais sagrado do judaísmo.

É administrado pela Jordânia, mas Israel impõe restrições, por exemplo, ao número de fiéis que podem visitá-lo ou à idade deles.

