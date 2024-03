Juiz mantém presos 45 migrantes por incêndio em abrigo na selva de Darién, no Panamá

Nesta terça, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) expressou preocupação com estes incidentes, que atribuiu ao "estresse" dos migrantes após cruzarem a inóspita selva de Darién, a caminho dos Estados Unidos.

A agência da ONU alertou, ainda, que a situação pode se repetir devido ao número recorde de migrantes que chegam vulneráveis a estes abrigos depois de atravessarem uma selva onde, além dos perigos naturais, atuam quadrilhas que atacam e violentam os viajantes.

"Estamos muito consternados e preocupados" com o ocorrido, disse à AFP Diana Romero, especialista em proteção infantil em situações de emergência do Unicef no Panamá.

Segundo a informação oficial, uma dezena de construções leves e alguns veículos foram incendiados no refúgio em San Vicente, perto da cidade de Metetí, 180 km a leste da capital panamenha.

Nestes abrigos, abertos pelo governo panamenho, também há pessoal de organizações internacionais e ONGs, que oferecem serviços básicos aos migrantes.

"Sabemos que os níveis de estresse estavam muito altos e [esta] pode ser uma das motivações que levou a esta situação" de violência, afirmou Romero.