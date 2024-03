Mais cinco presos na Índia por estupro de turista de origem brasileira

A vítima publicou uma mensagem no Instagram após as novas prisões.

"Pegaram todos os criminosos e eram oito no total", escreveu ela, agradecendo à polícia pela sua "eficácia".

"Peço justiça a todas as mulheres que também passam por isso, que não seja só eu, todas merecemos o mesmo".

No entanto, muitos destes ataques não são denunciados, devido ao estigma que muitas vezes as vítimas sofrem e também devido à falta de confiança no trabalho da polícia.

As condenações raramente são emitidas e muitos casos acabam estagnados no saturado sistema judicial do país.

Mas, em 2012, o caso de uma estudante que foi vítima de um estupro coletivo e depois assassinada ganhou as manchetes em todo o mundo.