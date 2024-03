Nadal e Djokovic enfrentam a nova geração em sua volta a Indian Wells

Em condições diametralmente opostas, Rafael Nadal e Novak Djokovic voltam esta semana a Indian Wells, onde terão pela frente os novos talentos do circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que defende o título no primeiro Masters 1000 do ano.

Nadal, de 37 anos, não compete no torneio do deserto da Califórnia (de 6 a 17 de março) desde que perdeu a final de 2022 para o americano Taylor Fritz. Depois de um ano quase em branco devido a lesões, o astro espanhol quer recuperar a confiança e ganhar ritmo no início desta que pode ser sua última temporada.

O maiorquino, que este ano só participou do torneio de Brisbane em janeiro, viveu o seu primeiro reencontro com a quadra no domingo, numa exibição em Las Vegas contra seu compatriota Alcaraz, de onde saiu com uma derrota, mas também com boas sensações físicas.