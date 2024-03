Novos astronautas da Nasa se formam de olho na Lua e em Marte

"Estão aqui porque são excepcionais", disse Jim Free, administrador associado da Nasa. "Pedimos-lhes que embarquem em um foguete e arrisquem suas vidas para avançar no objetivo do nosso país de explorar o desconhecido", acrescentou.

Entre os novos formados há pilotos de combate, cientistas, engenheiros e um médico, que provêm tanto do meio militar quanto civil.

Christina Birch, que tem doutorado em engenharia biológica, destacou o companheirismo do grupo durante seu tempo juntos.

"Depois de uma semana no interior do Alabama, durante nosso treinamento de sobrevivência, quando todas as outras MRE (rações) terminaram, compartilhamos o último pacote de M&M", lembrou.

"Sei que todas as 'moscas' têm grande senso de responsabilidade e emoção pelo que virá", acrescentou. "Nós nos sentimos prontos".

Os Estados Unidos planejam levar novamente astronautas à superfície da Lua em 2026, na missão Artemis 3, segundo a Nasa.