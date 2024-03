Obra póstuma foi um desafio 'indecifrável' para García Márquez, dizem seus filhos

"Em agosto nos vemos", o romance póstumo de Gabriel García Márquez que estará disponível para venda nesta quarta-feira (6), foi um desafio "indecifrável" para o Nobel colombiano perto de sua morte, contaram à imprensa seus filhos Rodrigo e Gonzalo.

Cerca de 15 anos antes de falecer, em abril de 2014, "Gabo" iniciou a escrita do livro que conta a história de Ana Madalena Bach, uma mulher que visita o túmulo de sua mãe em uma ilha do Caribe todo mês de agosto. A protagonista aproveita as viagens para deixar de lado sua vida de castidade e ter encontros eróticos com desconhecidos.

Em 1999, o Nobel de Literatura (1982) leu publicamente o primeiro capítulo, mas se absteve de publicar o restante da obra, pois não o satisfazia, limitando-se a entregar versões do manuscrito a seus familiares.