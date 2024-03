ONU pede para 'inundar' Gaza com ajuda para salvar crianças da fome

A Organização das Nações Unidas fez um apelo nesta terça-feira (5) para "inundar" a Faixa de Gaza com ajuda e salvar as crianças que estão morrendo de fome, após visitar dois hospitais pela primeira vez desde outubro, no início da guerra.

O fato de "crianças estarem começando a morrer de fome (...) deveria ser um alerta diferente dos outros", afirmou o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha), Jens Laerke.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou cenas "sinistras" de crianças famintas, após auxiliar dois hospitais no norte da Faixa no último fim de semana, pela primeira vez desde outubro.