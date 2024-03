Os objetivos centrais da China para 2024

O país luta para seguir com a recuperação após a pandemia de covid-19, em um cenário de crise imobiliária e de consumo fraco que desaceleram o crescimento.

Li disse aos líderes do governo comunista, incluindo o presidente Xi Jinping, que o país buscará o "crescimento sustentável" dos gastos do consumidor e "desativará os riscos da dívida do setor imobiliário (e) dos governos locais.

Também vai retirar as barreiras aos investimentos estrangeiros e "reduzirá as tarifas de importação para produtos tecnológicos e equipamentos avançados", anunciou Li na abertura da sessão da Assembleia Popular Nacional, em Pequim.

A economia chinesa cresceu 5,2% em 2023, um dos menores resultados em décadas.

- Defesa -

Os gastos militares da China aumentarão 7,2% este ano, a 1,66 trilhão de yuanes (231,4 bilhões de dólares, 1,14 trilhão de reais), segundo o orçamento apresentado.