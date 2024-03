Petróleo segue em baixa em mercado preocupado pela economia chinesa

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta terça-feira (5), afetados por previsões econômicas fracas na China e por um mercado em que predomina a aversão ao risco.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em maio, cedeu 0,91%, fechando a 82,04 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para abril, perdeu 0,74%, chegando a 78,15 dólares.

As autoridades chinesas "decepcionaram a todos nós com sua previsão de crescimento próxima de 5%" para 2024, resumiu John Kilduff, da Again Capital.