Polícia investiga morte de líder indígena em Brumadinho

O corpo do cacique foi levado ao centro de medicina legal de Betim, a 45 km de Brumadinho.

Segundo a imprensa, a Polícia Militar considerou inicialmente o suicídio como a causa da morte. Mas a Polícia Civil, responsável pelas investigações, não confirmou a informação.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) disse no Facebook que Merong "foi encontrado desacordado com sinais de enforcamento", e que foi socorrido, mas "não resistiu e faleceu".

Mas, ainda segundo a Apib, "parentes e amigos não acreditam nessa hipótese [de suicídio] e suspeitam ser assassinato".

Em um comunicado, a Fundação Nacional de Povos Indígenas (Funai) indicou que Merong "estava à frente da Retomada Kamakã Mongoió no Vale do Córrego de Areias em Brumadinho" e que o líder indígena "militava em defesa dos territórios de outras comunidades, como a Kaingáng, Xokleng e Guarani".

"Para o cacique, a terra significava vida e espiritualidade, razão para defendê-la ao máximo e em qualquer circunstância", disse a Funai na nota.