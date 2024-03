Porto Príncipe retoma parcialmente as atividades após ataques de gangues

Na tarde de ontem, a polícia e o exército repeliram um ataque ao aeroporto internacional realizado por grupos armados que controlam áreas inteiras do Haiti. Os distúrbios em torno das instalações levaram as companhias aéreas internacionais a cancelar os voos para a capital haitiana, e autoridades da República Dominicana fecharam hoje o espaço aéreo com o Haiti.

- 15 mil deslocados -

A nova escalada da violência levou cerca de 15 mil pessoas a abandonar suas casas em Porto Príncipe, declarou hoje o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, acrescentando que trabalhadores humanitários começaram a distribuir alimentos e outros itens essenciais em três novos centros para refugiados

Desde a última quinta-feira, gangues realizam ataques coordenados em pontos estratégicos, incluindo as duas prisões da capital. O objetivo, segundo elas, é derrubar o primeiro-ministro, Ariel Henry - no poder desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021 -, que deveria ter deixado o cargo em fevereiro, mas que se recusa a convocar novas eleições.

Com o atual paradeiro desconhecido, o premier estava no Quênia quando os conflitos eclodiram, após assinar um acordo para enviar forças policiais ao Haiti, no âmbito de uma missão internacional apoiada por Washington e pela ONU.

O Departamento de Estado americano afirmou ontem que Henry estava retornando ao Haiti, mas, segundo a rádio local Télé Métronome, o primeiro-ministro não pôde fazê-lo devido à insegurança no entorno do aeroporto.