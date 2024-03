Premiê de Singapura defende acordo para shows de Taylor Swift

A questão surgiu em Melbourne durante o encontro de cúpula Austrália-ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), uma reunião que normalmente aborda temas de segurança e crescimento econômico.

"Nossas agências negociaram um acordo com ela para que viesse a Singapura e se apresentasse, e para fazer de Singapura sua única parada no Sudeste Asiático", disse o primeiro-ministro Loong em uma entrevista coletiva conjunta com seu homólogo australiano, Anthony Albanese.

"Um acordo foi alcançado. E foi um acordo muito bem-sucedido. Não considero como algo inamistoso", acrescentou.

Singapura se negou a revelar os detalhes financeiros do acordo.

Depois de Singapura, a "Eras Tour" de Taylor Swift seguirá para a Europa.

