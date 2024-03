Premiê do Peru deixa o cargo em meio a escândalo por suposto tráfico de influências

O primeiro-ministro Alberto Otárola, o homem forte do governo do Peru, renunciou nesta terça-feira (5) após ter o nome envolvido em um escândalo de suposto tráfico de influência em favor de uma mulher a quem chamava de "amor" em áudios revelados pela imprensa.

"Na conversa com a presidente da República, eu anunciei minha decisão de apresentar minha renúncia como presidente do conselho de ministros", disse Otárola em uma coletiva de imprensa após uma reunião com a presidente Dina Boluarte na sede do governo, em Lima.

Otárola, um hábil operador político e advogado de 57 anos, era o mão direita da chefe de Estado desde 22 de dezembro de 2022.