Premiê do Peru enfrenta escândalo por contratos com mulher que chamava de 'amor'

Casado e pai de cinco filhos, o chefe de gabinete negou qualquer irregularidade e alegou ser vítima de uma campanha para derrubá-lo.

"Entendo a gravidade da conjuntura política, mas reitero que não cometi nenhum ato ilegal", escreveu na rede social X na segunda-feira.

O Panorama revelou os áudios com a suposta voz de Otárola expressando afeto por uma mulher que este ano obteve dois contratos com o Estado no valor de 53.000 sóis (cerca de R$ 69,2 mil).

"Diga, amor, para conversar. Você sabe que essas coisas incomodam, irritam, mas você sabe que eu também te amo", supostamente se ouve o primeiro-ministro dizer à jovem de 25 anos.

Em comunicado, a Presidência peruana antecipou que ouvirá as explicações do funcionário para "adotar as decisões que correspondam".

A mulher mencionada nos áudios, Yaziré Pinedo, afirmou nesta terça-feira que os áudios não são recentes, mas de 2021, quando Otárola não era funcionário do governo. No entanto, ela admitiu na época ter tido uma "relação talvez sentimental" de alguns dias com o hoje primeiro-ministro.