Pressão diplomática aumenta para cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza

Mediadores internacionais e representantes do Hamas estão no Cairo nesta terça-feira para tentar negociar uma trégua em Gaza antes do início do período sagrado muçulmano do Ramadã.

Representantes do grupo islamista palestino e dos Estados Unidos devem se reunir com autoridades do Catar e do Egito no terceiro dia de negociações para alcançar uma trégua de seis semanas, que incluiria a troca de dezenas de reféns por prisioneiros e a entrada de mais ajuda em Gaza.

Até o momento, Israel não participou na nova rodada de diálogos, apesar da crescente pressão diplomática para o anúncio de um cessar-fogo antes do Ramadã, que começa na próxima semana.