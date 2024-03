O Paris Saint-Germain avançou nesta terça-feira às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1, com dois gols do astro Kylian Mbappé na partida de volta das oitavas do torneio continental.

Os gols de Mbappé (15' e 56') garantiram a classificação do PSG, que já havia vencido por 2 a 0 na ida em Paris, enquanto Mikel Merino descontou no fim para o time da casa (89').

