República Dominicana fecha espaço aéreo com Haiti após estado de emergência

As autoridades dominicanas suspenderam, nesta terça-feira (5), as operações aéreas de e para o Haiti, em meio ao agravamento de uma crise que levou à decretação de estado de emergência no país vizinho após a fuga de milhares de presos em um ataque de gangues.

A Junta de Aviação Civil (JAC) informou, em um comunicado, que "suspende imediatamente as operações aéreas de passageiros e carga de e para a República do Haiti", o país mais pobre das Américas.

Sem fazer referência explícita à situação no Haiti, a JAC argumentou sua decisão citando convenções internacionais que estabelecem que cada Estado se "reserva o direito, em circunstâncias excepcionais, durante um período de emergência ou no interesse da segurança pública, de restringir ou proibir temporariamente e imediatamente os voos" sobre seu território.