RSF lança serviço independente de notícias por satélite na Rússia

O lançamento oficial, em uma coletiva de imprensa no Parlamento Europeu, contou também com o apoio da vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, para quem o Svoboda é uma ferramenta para combater a desinformação.

"Fracassamos nessa guerra de informação", disse a comissária tcheca de Valores e Transparência. "Não me agrada dizer isso, mas não estávamos preparados para uma comunicação tão agressiva [de Moscou] e nem para contrapor a capacidade dos russos de adaptar as campanhas de desinformação a cada Estado-membro com histórias diferentes", acrescentou.

A oferta do Svoboda, em idioma russo, destina-se aos cidadãos da Rússia, bem como ao público de língua russa nos países vizinhos, como Belarus, e nos territórios da Ucrânia ocupados pelas tropas de Moscou.

Inicialmente o serviço será composto por nove redes de rádio e televisão, incluindo a Radio Sakharov e a Novaya Gazeta Europa. O objetivo a longo prazo é abrigar até 25 canais, afirmou a RSF.

O projeto, financiado por essa ONG francesa, utiliza as capacidades de transmissão do grupo Eutelsat, com sua constelação de satélites "Hotbird".

mad-ja/ob/mr/mab/mb/ic/am