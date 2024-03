Senador americano é alvo de novas acusações de obstrução da justiça

Promotores americanos apresentaram nesta terça-feira (5) novas acusações criminais contra o senador de origem cubana Robert Menéndez, ao alegarem que ele tentou obstruir a justiça enquanto é investigado por subornos relacionados com países do Oriente Médio.

Menéndez já enfrentava acusações legais relacionadas com corrupção, o que ele nega, entre elas conspirar para atuar como agente do Egito, aceitar subornos e fazer tráfico de influência para o governo egípcio, além de ajudar um empresário a conseguir investimentos de um fundo catari.

As novas acusações vêm na esteira da decisão do empresário José Uribe, acusado juntamente com Menéndez e sua mulher, de se declarar culpado e ajudar os investigadores na apuração dos fatos.