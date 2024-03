Torcedores da Lazio são investigados por fazerem saudações nazistas em Munique

"Se houve comportamentos contrários à Constituição ou xenofóbicos, condenamos veementemente", acrescentaram os responsáveis pelo estabelecimento.

Em vídeos amadores enviados à AFP e gravados à noite, dezenas de torcedores vestidos com as cores e camisas da Lazio aparecem na Hofbräuhaus fazendo a saudação nazista e fascista, com o braço direito estendido e levantado.

Em um vídeo publicado na conta do jornal italiano La Repubblica no Instagram, também é possível observar torcedores da equipe romana cantarem: "Não nos importamos com a prisão, os Camisas Negras triunfarão. Se não conseguirem, haverá caos com porretes e granadas".

Os Camisas Negras fazem referência à milícia do regime fascista de Benito Mussolini.

Nos últimos anos, os torcedores da Lazio são frequentemente apontados por comportamentos racistas e antissemitas.

Em 2017, manipularam uma imagem de Anne Frank, adolescente judia morta no campo de concentração nazista de Bergen-Belsen en Alemania, e a ilustraram vestindo uma camisa da Roma, rival da Lazio.