Ucrânia afirma ter destruído um navio de guerra russo no Mar Negro

Nas últimas semanas foram registrados vários ataques neste estilo contra infraestruturas petrolíferas em território russo.

Em Kursk, região vizinha de Belgorod e também na fronteira com a Ucrânia, o governador local, Roman Starovoit, denunciou que um ataque ucraniano atingiu a estação de trem de Glushkovo.

O ataque "não causou feridos", disse Starovoit, mas causou um incêndio e danificou as linhas de energia que deixaram a própria estação e a cidade vizinha de Kulbaki sem luz.

As forças aéreas ucranianas afirmaram nesta terça-feira que interceptaram 18 dos 22 drones lançados pela Rússia contra a região de Odessa, no sul, onde um ataque semelhante no sábado deixou 12 mortos.

No front, as tropas ucranianas continuam sofrendo com a falta de armas e munições para repelir a ofensiva russa, especialmente a oeste da cidade oriental de Avdiivka, tomada em fevereiro por Moscou após quatro meses de batalha violenta.

bur-epe/rco/lch/dbh/zm/aa/fp