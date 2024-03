Vitória judicial para famílias homoparentais na Itália

Mas, em janeiro de 2023, o Ministério do Interior do governo ultraconservador de Giorgia Meloni ordenou que os prefeitos parassem de transcrever as certidões de crianças nascidas no exterior por gestação de substituição, uma prática proibida na Itália.

A decisão incentivou procuradores de todo o país a questionar os registros de filhos de casais do mesmo sexo, tenham ou não nascido por meio de gestação de substituição.

ide/ar/glr/cmk/mr/jvb/mb/ic

© Agence France-Presse