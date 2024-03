Wall Street fecha em baixa com realização de lucro e aversão ao risco

Perdendo fôlego há meses, a Apple voltou a cair (-2,84%), para uma desvalorização total de 11% desde o início do ano, em meio a preocupações sobre as vendas do iPhone na China.

Além disso, a Alphabet (-0,31%), matriz do Google, já perdeu 5% de seu valor desde o início do ano. O mercado questiona sua capacidade de competir com os grandes atores da inteligência artificial (IA) generativa.

A Tesla (-3,93%) também derrapou novamente, com uma queda de 27% no decorrer deste ano, vítima de um enfraquecimento do mercado de veículos elétricos e da concorrência de fabricantes chineses, em particular a BYD.

Por outro lado, e em meio a esta turbulência, a fabricante de semicondutores Nvidia, a nova estrela de Wall Street e terceira empresa mais valiosa do mundo, continuou sua trajetória ascendente com um aumento de 0,86% no preço de suas ações.

"Acredito que ainda podemos ir um pouco além", disse Kurt Spieler, do banco FNBO, sobre os índices de Wall Street. "Mas estamos nos aproximando do final de um ciclo" de alta, assinalou.

As negociações sofreram com o clima de aversão ao risco, com os operadores se posicionando para uma semana agitada.