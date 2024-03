Zelensky 'nunca' pediu tropas estrangeiras na Ucrânia, diz Casa Branca

"É ou não é a nossa guerra? Podemos nos desviar, considerar que as coisas podem continuar assim? Não acredito, portanto, é um salto estratégico que solicitei e assumo plenamente", explicou o presidente francês.

Durante uma conferência internacional em 26 de fevereiro no Palácio do Eliseu, Macron causou desconforto entre os outros aliados de Kiev ao indicar que o envio de militares ocidentais à Ucrânia não poderia ser "descartado" no futuro.

