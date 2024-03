Adolescente de Gaza sai dos escombros após ataque israelense que matou sua família

O Exército israelense afirmou ter vasculhado "infraestrutura terrorista" na área e detido supostos "terroristas".

Hala disse à AFP que os soldados pediram aos moradores por alto-falante que deixassem suas casas, mas antes que ela e sua família pudessem fazê-lo, "a casa começou a desabar sobre nós", destruída por um trator.

Inicialmente, o Exército israelense não respondeu nesta quarta-feira a um pedido de comentário sobre os acontecimentos.

"Os atiradores dispararam contra todos na família, exceto minha irmã e eu", acrescentou.

"Minha irmã Basant me disse 'estou com medo, me salve. Não consigo me mexer. Tenho escombros sobre meus pés e meu pai está sobre minha perna, não consigo me mover'".

Depois Basant caiu e Hala ficou sozinha, esperando por horas antes de ser resgatada. Basant, de 19 anos, foi uma das seis mortas.