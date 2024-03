Ataques russos a Odessa ressaltam urgência de ajuda militar à Ucrânia (Casa Branca)

Os ataques russos ao porto ucraniano de Odessa durante a visita do premiê grego e do presidente da Ucrânia mostraram a "necessidade urgente" de que os republicanos do Congresso americano parem de bloquear a ajuda a Kiev, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (6).

"Este ataque é mais um lembrete de como a Rússia continua atacando a Ucrânia de forma temerária a cada dia e das necessidades urgentes da Ucrânia, em particular de sistemas interceptores de defesa aérea", assegurou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

