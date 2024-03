Ataques russos abalam Odessa durante visita de Zelensky e premiê grego

"Confirmamos o ataque contra as infraestruturas portuárias da cidade de Odessa. Confirmamos a morte de cinco pessoas. Há também feridos", informou à AFP o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk.

O Ministério da Defesa da Rússia reivindicou um ataque com mísseis que atingiu "um hangar em uma zona portuária comercial de Odessa onde estavam sendo preparados veículos de superfície não tripulados para seu uso em combate por parte das forças armadas ucranianas".

Kiev, por sua vez, intensifica suas ações na retaguarda russa, com o suposto assassinato, nesta quarta-feira, no território ocupado de Berdiansk, de uma funcionária eleitoral que colaborava com as autoridades russas, morta na explosão de seu carro.

Segundo os investigadores, "um artefato explosivo caseiro foi colocado sob o veículo".

O responsável local da ocupação russa nessa região do sul da Ucrânia, Evgueni Balitski, denunciou no Telegram "um ato terrorista" e uma "tentativa de intimidação" a uma semana das eleições presidenciais russas, que serão realizadas de 15 a 17 de março, também nos territórios ocupados.

- Depósito incendiado -

Vários dirigentes da ocupação russa ou colaboradores na Ucrânia e na Crimeia anexada morreram ou ficaram feridos em ataques e atentados atribuídos a Kiev nos dois últimos anos.