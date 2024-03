Ataques russos abalam Odessa durante visita de Zelensky e do premiê grego

Esta rota permitiu a exportação de 28 milhões de toneladas de cereais desde que o acordo com a Rússia sobre o seu comércio expirou, em julho de 2023.

Em agosto de 2023, Kiev anunciou unilateralmente a criação de uma rota para exportar os seus cereais, apesar das ameaças russas de retaliação contra os navios que entram e saem dos portos ucranianos.

"Entendemos que esta guerra afeta a todos (...). Não perdoa ninguém", acrescentou Mitsotakis durante uma coletiva de imprensa conjunta com Zelensky.

Por sua vez, o presidente ucraniano, que viaja frequentemente pelo país, apesar das ameaças de ataques russos, afirmou que os bombardeios deixaram "mortos e feridos".

A viagem do primeiro-ministro grego não havia sido anunciada oficialmente com antecedência, como acontece com a maioria das visitas de líderes internacionais à Ucrânia por razões de segurança.

afptv-bur/ybl/meb/mb/aa