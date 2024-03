Avanço contra inflação nos EUA 'não está garantido', diz presidente do Fed

O avanço para conter a inflação nos Estados Unidos "não está garantido", de acordo com o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que realizará duas audiências no Congresso, a primeira nesta quarta-feira (6).

O Fed elevou suas taxas de juros de referência para o maior valor registrado em mais de 22 anos com o objetivo de conter a inflação. As taxas elevadas tornam o crédito mais caro e desestimulam o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

A inflação caiu e está caminhando progressivamente para a meta anual de 2% do banco central dos EUA. Entretanto, este indicador continua elevado e dados recentes indicam que o caminho para o objetivo da Fed pode ter obstáculos.