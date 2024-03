Bellingham é suspenso por 2 jogos no Espanhol por expulsão contra o Valencia

O meia inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, foi suspenso por dois jogos no Campeonato Espanhol por ter sido expulso com cartão vermelho direto no empate com o Valencia em 2 a 2 no último sábado.

O Comitê de Competição (órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol) impôs a suspensão por "atitudes de menosprezo ou desconsideração" ao árbitro, segundo a resolução publicada nesta quarta-feira (6).

Bellingham foi expulso no final da partida após cabecear para o gol uma bola cruzada por Brahim Díaz, que daria a vitória ao time merengue por 3 a 2, exatamente quando o árbitro Jesus Gil Manzano apitou o final da partida, tornando o lance inválido.