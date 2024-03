Biógrafo 'sortudo' de Oppenheimer torce por vitória no Oscar

Kai Bird acabou de voltar do Festival Literário de Jaipur, onde autografou várias cópias de seu livro "Oppenheimer", que inspirou o filme, para jovens indianos que torcem para a obra ser a grande vencedora do Oscar.

"Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano", biografia do pai da bomba atômica, ganhadora de um Pulitzer, foi o livro utilizado pelo diretor Christopher Nolan, que arrecadou quase US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) em bilheteria mundial e dominou a temporada das premiações de Hollywood.

"É realmente um fenômeno impressionante", disse Bird à AFP. "Devo ser o biógrafo mais sortudo do planeta", acrescentou.