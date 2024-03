Boluarte, a estratégia do governo peruano fragilizado para sobreviver à crise

"É muito provável que Dina Boluarte complete seu mandato, porque a oposição nas ruas não tem interesse em tirá-la e porque no Congresso também não há interesse entre as diversas bancadas de esquerda ou direita. Todas querem completar seu mandato parlamentar em julho de 2026", diz o analista José Carlos Requena.

Até essa data, todas as forças tentarão manter um governo tácito de coalizão. Na prática, Boluarte ainda "conta com o apoio do Congresso e não acredito que a oposição cresça", conclui.

Segundo o analista, "o grande estímulo para que o Congresso não mexa as águas é sua própria sobrevivência. Dissolver a Câmara em março de 2024 e antecipar as eleições em caso de crise ou confrontos não é um cenário desejado pela maioria das bancadas, apenas uma minoria deseja novas eleições".

3 - Direitos humanos e economia

O ponto fraco de Boluarte ainda é seu histórico negativo em direitos humanos após a repressão aos protestos.

"A queda de Otárola pode fazer com que as organizações de direitos humanos intensifiquem suas críticas ao governo, mas não acredito que serão suficientes para colocar em risco a continuidade do regime", diz Requena.