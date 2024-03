Chile pune agressores que levam mulheres ao suicídio

Antonia Garros pulou do 13º andar ao ser novamente atacada pelo namorado. "Louca de merda, se joga!", gritou o homem diante de dois policiais que chegaram para resolver a discussão do casal em um apartamento em Concepción, no sul do Chile. Ela tinha 23 anos e estudava gastronomia.

Antonia Barra, outra estudante universitária chilena de 21 anos, também acabou com a vida após ser estuprada e ameaçada. Os dois casos motivaram a aprovação da lei que criminaliza o suicídio feminicida e a sua indução.

O Chile, juntamente com El Salvador, Venezuela e Bolívia, é um dos poucos países da América Latina que pune ambas as formas de violência de gênero.