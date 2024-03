Cinco fatos sobre o Haiti

O Haiti também sofreu, no fim de 2022, com um novo surto de cólera, doença que deixou mais de 10.000 mortos entre 2010 e 2019, levadas por capacetes azuis da ONU.

- O país mais pobre das Américas -

O Haiti é o país mais pobre do continente americano. Segundo estimativas do Banco Mundial, mais de 60% da população viviam com menos de 3,65 dólares por dia em 2023 (cerca de R$ 17,6, em cotação da época).

O país caribenho ocupava, em 2022, a 163ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU entre 191 países.

Na terça-feira, a ONU lançou um chamado de 674 milhões de dólares (R$ 3,32 bilhões) em doações para ajudar 3,6 milhões de pessoas do país, que enfrenta uma das crises alimentares mais graves do mundo.

- Primeira República Negra -

Sob domínio espanhol até 1697, e em seguida francês, o Haiti se tornou a primeira República negra independente em 1804, após uma revolta de escravos, liderada por Toussaint Louverture.