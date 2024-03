Comissão israelense atribui a Netanyahu 'responsabilidade' por tumulto mortal em 2021

Em um relatório publicado nesta quarta-feira, uma comissão de investigação concluiu que o "primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem responsabilidade pessoal".

O primeiro-ministro "sabia ou deveria saber que o local (...) estava sem manutenção há anos" e poderia representar "um risco para os muitos participantes" da peregrinação celebrada a cada ano em ocasião da festa judaica de Lag Baomer, argumentou a comissão.

Os investigadores entendem que Netanyahu e seu gabinete tinham a responsabilidade de "identificar pró-ativamente" estes riscos, mas "não agiu como se espera de um primeiro- ministro para corrigir esta situação".

Encarregada de supervisionar o funcionamento da administração pública, o gabinete do controlador do Estado havia avisado em 2008 e 2011 de deficiências no Monte Meron.

Os judeus consideram que nessa montanha se encontra o túmulo de Shimon Bar Yochai, um talmudista do século II ao qual se atribui à redação do Zohar, uma obra central do misticismo judaico.

