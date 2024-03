Congressistas dos EUA apresentam projeto de lei para frear China na América Latina

"Qualquer país latino-americano tem o direito e o poder de aspirar" a fazer parte deste tratado, afirma Salazar.

"O único que eles têm que fazer (...) é seguir as regras do jogo: não corrupção, sim democracia, proteger os direitos humanos, seguir as leis do país, respeitar os tribunais", esclarece.

A lei se autofinancia "ao promulgar a reciprocidade comercial e fechar nossa lacuna comercial 'de minimis' com a China, que causou tanta perda de empregos e dor", afirma Espaillat.

Os minimis são um esquema que isenta do pagamento de impostos a importação de mercadorias com um valor inferior a um limite que varia de acordo com os países.

