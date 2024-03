Conselho de Segurança da ONU se reúne com urgência por crise violenta no Haiti

María Isabel Salvador, representante da ONU no Haiti, informará o Conselho de Segurança sobre os acontecimentos, de forma remota, em sua reunião a portas fechadas prevista para a tarde desta quarta.

- Derrubar o presidente -

Gangues armadas, que controlam grandes áreas do Haiti, anunciaram na semana passada um esforço conjunto para derrubar Henry, e desde então o aeroporto, prisões, delegacias e outros alvos estratégicos na capital Porto Príncipe foram atacados.

O poderoso líder de uma das principais gangues, Jimmy "Barbecue" Cherizier, advertiu na terça-feira que o caos atual levaria a uma guerra civil a menos que o primeiro-ministro, que estava na África durante o auge dessa onda de violência, renunciasse.

"Se Ariel Henry não renunciar, se a comunidade internacional continuar o apoiando, nós nos dirigiremos diretamente para uma guerra civil que levará ao genocídio", declarou a jornalistas Cherizier, sancionado pela ONU.

No poder desde o assassinato em 2021 do presidente Jovenel Moïse, Henry deveria ter saído em fevereiro, mas selou um acordo de compartilhamento de poder com a oposição até que novas eleições sejam realizadas na nação mais pobre do hemisfério ocidental. As últimas eleições ocorreram em 2016.