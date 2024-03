Constantes falhas de armeira causaram morte no set de 'Rust', diz promotoria

O disparo fatal no set do filme "Rust", produzido e protagonizado por Alec Baldwin, foi resultado das "constantes e intermináveis falhas de segurança" da profissional responsável pelas armas da produção, afirmou a promotoria a um júri do Novo México nesta quarta-feira (6).

A armeira Hannah Gutierrez-Reed é julgada nos Estados Unidos pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em 2021. Ela é acusada de homicídio culposo.

Hutchins foi atingida por um tiro de um revólver Colt. 45 que estava na mão de Baldwin durante um ensaio desse faroeste, em um set de filmagens no Novo México. A arma, diferentemente do esperado, tinha uma bala real. O diretor Joel Souza foi ferido com o mesmo projétil.