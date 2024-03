Definida a data de eleição na Venezuela, Maduro faz campanha e oposição corre contra o tempo

Os efeitos das sanções têm sido o ponto central de sua campanha, que já começou. Na terça-feira, Maduro anunciou, por exemplo, um programa social que distribuirá de colchões a vasos sanitários, além de roupas e sapatos para os mais vulneráveis.

E nos últimos dias, apareceu em público, o que não era habitual.

Uma pesquisa da empresa Hinterlaces, favorável ao chavismo, situa Maduro como vencedor com 55% dos votos. Outras consultas coincidem em que sua baixa popularidade poderia lhe custar o cargo.

A empresa ORC situa em 80% a rejeição à gestão de Maduro, percentual similar a outro estudo da Datincorp.

"Há um desgaste", explica à AFP o analista e professor universitário Francisco González. "Acontece com qualquer movimento com mais de 20 anos no poder", mas Maduro busca "retomar projetos sociais que talvez em outro momento tivessem muita efetividade e neste momento nem tanto".

Em campanha, o chavismo é disciplinado, "se une em torno de um núcleo que neste momento é Nicolás Maduro", afirma o especialista.