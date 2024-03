Dez anos da "espera angustiante" após desaparecimento do voo MH370

"Ainda passo noites sem dormir esperando que batam na nossa porta. Penso no meu filho todos os dias", afirma.

Para alguns, a dor acumulada nos últimos dez anos é muito pior que a comoção inicial.

"Não me atrevo a pensar no que estamos passando há dez anos", assegura Jiang Hui, cuja mãe estava no fatídico voo.

"O suplício e a dor dos últimos dez anos, todos esses danos secundários causados aos familiares, superaram de longe a dor inicial. Não é duas ou três vezes pior, mas sim dez ou cem vezes pior", diz, de Pequim, à AFP.

Para Jacquita Gonzales, cujo marido era membro da tripulação, a única maneira de aliviar a dor seria encontrar o avião.

"É por isso que é importante continuar com as buscas. Não há necessidade de que isso siga sendo um mistério", defende essa mulher, que também se manifestou no domingo em Kuala Lumpur com outros 500 conhecidos dos passageiros que desapareceram.