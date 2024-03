EUA diz que huthis vão prestar contas por ataque mortal a cargueiro

Os Estados Unidos prometeram, nesta quarta-feira (6), que farão os huthis do Iêmen prestarem contas pelo ataque contra um cargueiro no qual teriam morrido duas pessoas, que seriam as primeiras vítimas fatais das ações dos rebeldes pró-Irã contra o transporte marítimo comercial na região.

"Seguiremos exigindo que prestem contas. Pedimos aos governos de todo o mundo que façam o mesmo", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Os rebeldes huthis, que controlam grande parte do Iêmen e contam com o apoio militar do Irã, atacam desde novembro diversas embarcações comerciais que navegam pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Áden que consideram vinculadas a Israel.