Funcionária eleitoral de zona ocupada pela Rússia na Ucrânia morre em explosão

Uma funcionária que colaborava com as autoridades russas e que integrava a comissão eleitoral local morreu nesta quarta-feira na explosão de seu veículo em Berdiansk, território ucraniano ocupado por Moscou, anunciaram as autoridades da ocupação.

Os investigadores afirmaram que um "artefato explosivo de fabricação caseira foi colocado sob o veículo da funcionária".

"Quando ela entrou no carro [...] o artefato explodiu", acrescenta um comunicado.